Vali Elban Başkanlığında Yeni Adana Stadyumu Güvenlik Toplantısı Yapıldı

VALİ ELBAN BAŞKANLIĞINDA YENİ ADANA STADYUMU GÜVENLİK TOPLANTISI YAPILDIVali Süleyman Elban başkanlığında, 2021-2022 futbol sezonu öncesi Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakalar ile ilgili olarak;

VALİ ELBAN BAŞKANLIĞINDA YENİ ADANA STADYUMU GÜVENLİK TOPLANTISI YAPILDI

Vali Süleyman Elban başkanlığında, 2021-2022 futbol sezonu öncesi Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakalar ile ilgili olarak; müsabakaların güvenli bir ortamda oynanması, takımların ve taraftarların güvenli bir şekilde stadyuma geliş, gidişlerinin sağlanması ve stadyumun fiziki güvenlik tedbirleri konusunda ilgili paydaşlarla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Süleyman Elban'ın yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temsilcileri, Adana Demirspor A. Ş. ve Adanaspor A. Ş. Kulübü yöneticileri ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Elban, " Adanalı futbolseverlerin heyecanla beklediği 33 bin kapasiteli Yeni Adana Stadyumu'nun şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnanıyorum ki bu tesis Adana'nın ev sahipliğinde güzel karşılaşmalara ev sahipliği yapacak. Dostluğun, kardeşliğin temsil edildiği maçlara sahne olacak. "dedi.

Stadyumdaki güvenlik konusuna da vurgu yapan Elban, "Binlerce insanımızın bir arada bulunduğu stadyumlarda güvenlik çok önemlidir, bu konuda güvenlik teşkilatımıza, kulüplerimize ve Adanalı hemşehrilerimize büyük iş düşmektedir. Özellikle de; maç öncesinde, maç esnasında ve maç sonrasında taşkınlığa kapılmadan, sporu birlik beraberlik duyguları içerisinde takip ederek güvenlik güçlerimize destek olacak olan kıymetli Adanalı hemşehrilerimize güveniyoruz. "dedi.

Toplantı, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2021-2022 futbol sezonu ile ilgili değerlendirmeleri içeren bir sunumun yapılmasının ardından görüş ve önerilerin yapılması ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre