Vali Elban Başkanlığında Yeni Adana Stadyumu Güvenlik Toplantısı Yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Elban Başkanlığında Yeni Adana Stadyumu Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Vali Elban Başkanlığında Yeni Adana Stadyumu Güvenlik Toplantısı Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

VALİ ELBAN BAŞKANLIĞINDA YENİ ADANA STADYUMU GÜVENLİK TOPLANTISI YAPILDIVali Süleyman Elban başkanlığında, 2021-2022 futbol sezonu öncesi Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakalar ile ilgili olarak;

VALİ ELBAN BAŞKANLIĞINDA YENİ ADANA STADYUMU GÜVENLİK TOPLANTISI YAPILDI

Vali Süleyman Elban başkanlığında, 2021-2022 futbol sezonu öncesi Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakalar ile ilgili olarak; müsabakaların güvenli bir ortamda oynanması, takımların ve taraftarların güvenli bir şekilde stadyuma geliş, gidişlerinin sağlanması ve stadyumun fiziki güvenlik tedbirleri konusunda ilgili paydaşlarla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Süleyman Elban'ın yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temsilcileri, Adana Demirspor A. Ş. ve Adanaspor A. Ş. Kulübü yöneticileri ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Elban, " Adanalı futbolseverlerin heyecanla beklediği 33 bin kapasiteli Yeni Adana Stadyumu'nun şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnanıyorum ki bu tesis Adana'nın ev sahipliğinde güzel karşılaşmalara ev sahipliği yapacak. Dostluğun, kardeşliğin temsil edildiği maçlara sahne olacak. "dedi.

Stadyumdaki güvenlik konusuna da vurgu yapan Elban, "Binlerce insanımızın bir arada bulunduğu stadyumlarda güvenlik çok önemlidir, bu konuda güvenlik teşkilatımıza, kulüplerimize ve Adanalı hemşehrilerimize büyük iş düşmektedir. Özellikle de; maç öncesinde, maç esnasında ve maç sonrasında taşkınlığa kapılmadan, sporu birlik beraberlik duyguları içerisinde takip ederek güvenlik güçlerimize destek olacak olan kıymetli Adanalı hemşehrilerimize güveniyoruz. "dedi.

Toplantı, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2021-2022 futbol sezonu ile ilgili değerlendirmeleri içeren bir sunumun yapılmasının ardından görüş ve önerilerin yapılması ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Hulusi Akar Meral Akşener Mehmet Özhaseki Emmanuel Macron
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Erkan Petekkaya Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Roland Garros Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Elban Başkanlığında Yeni Adana Stadyumu Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 17:38:10. #1.16#

title