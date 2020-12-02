Adana'da "Uyuşturucu Madde Risk Durumu Tespit Toplantısı" yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adana'da "Uyuşturucu Madde Risk Durumu Tespit Toplantısı" yapıldı

02.12.2020 13:34 | Son Güncelleme: 02.12.2020 13:46
Adana'da

Adana'da Vali Süleyman Elban başkanlığında "Uyuşturucu Madde Risk Durumu Tespit Toplantısı" gerçekleştirildi.

Adana'da Vali Süleyman Elban başkanlığında "Uyuşturucu Madde Risk Durumu Tespit Toplantısı" gerçekleştirildi.

Çukurova Kalkınma Ajansı'nda gerçekleştirilen toplantıda, uyuşturucu ile mücadele, eğitim ve önleme, tedavi ve rehabilitasyon durumları ele alındı, madde bağımlılığı konusunda risk durumu ve bağımlılıkla mücadeleye ilişkin yol haritası değerlendirildi.

Vali Elban, burada yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelenin toplumun tüm kesimini kapsayan topyekun bir mücadele gerektirdiğini belirtti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bilim Kurulu, Bakanı Koca başkanlığında toplanıyor! Gündemde bu kez tek konu var
Bilim Kurulu, Bakanı Koca başkanlığında toplanıyor! Gündemde bu kez tek konu var
Başvurmayan pişman olur! İndirimli elektrik kullanmak için son 3 gün
Başvurmayan pişman olur! İndirimli elektrik kullanmak için son 3 gün
İktidara bu kez Çin üzerinden yüklendi: Arayıp maliyetini sordum, cevap bir haftada geldi
İktidara bu kez Çin üzerinden yüklendi: Arayıp maliyetini sordum, cevap bir haftada geldi

Madde bağımlılığında farkındalığın artırılmasının mücadelede büyük önem taşıdığını belirten Vali Elban, "Madde bağımlılığı geleceğimizi tehdit eden küresel bir sorundur. Bu konuda toplumumuzu özellikle gençlerimizi, yıkıcı sonuçları olan bu illete karşı bilinçlendirmeliyiz. Bizlerin el ele vererek üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yok. Geleceğimizi karartan bağımlılık sorununu da toplumumuzun tüm kesimleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarımızın iş birliği ve gayretleriyle ortadan kaldırabileceğimize yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Selimoğlu tarafından yapılan sunumla devam eden toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Adana'da 'Uyuşturucu Madde Risk Durumu Tespit Toplantısı' yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

İlgili Haberler

Son dakika haber... Antalya'da uyuşturucu ile mücadelede risk durumu değerlendirme toplantısı yapıldı
Son dakika haber... Antalya'da uyuşturucu ile mücadelede risk durumu değerlendirme toplantısı yapıldı
Hemşirelik Fakültesi Akademik Kurul toplantısı yapıldı
Hemşirelik Fakültesi Akademik Kurul toplantısı yapıldı
Bandırma'da Kadın Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı yapıldı
Bandırma'da Kadın Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Garo Paylan Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Hadise İrem Derici Ariana Grande Burcu Esmersoy
Spor Samatta Ersun Yanal Caner Erkin Yılmaz Vural Robert Prosinecki
Tüm Haberler Çocuk Bursa Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da "Uyuşturucu Madde Risk Durumu Tespit Toplantısı" yapıldı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 13:58:27. #1.15#
title