Adana'da "Uyuşturucu Madde Risk Durumu Tespit Toplantısı" yapıldı

Adana'da Vali Süleyman Elban başkanlığında "Uyuşturucu Madde Risk Durumu Tespit Toplantısı" gerçekleştirildi.

Çukurova Kalkınma Ajansı'nda gerçekleştirilen toplantıda, uyuşturucu ile mücadele, eğitim ve önleme, tedavi ve rehabilitasyon durumları ele alındı, madde bağımlılığı konusunda risk durumu ve bağımlılıkla mücadeleye ilişkin yol haritası değerlendirildi.

Vali Elban, burada yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelenin toplumun tüm kesimini kapsayan topyekun bir mücadele gerektirdiğini belirtti.

Madde bağımlılığında farkındalığın artırılmasının mücadelede büyük önem taşıdığını belirten Vali Elban, "Madde bağımlılığı geleceğimizi tehdit eden küresel bir sorundur. Bu konuda toplumumuzu özellikle gençlerimizi, yıkıcı sonuçları olan bu illete karşı bilinçlendirmeliyiz. Bizlerin el ele vererek üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yok. Geleceğimizi karartan bağımlılık sorununu da toplumumuzun tüm kesimleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarımızın iş birliği ve gayretleriyle ortadan kaldırabileceğimize yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Selimoğlu tarafından yapılan sunumla devam eden toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven