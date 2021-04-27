Vali Elban: "Adana'nın ekonomik gücü ile istihdam kapasitesini arttıracağız"
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Vali Elban: "Adana'nın ekonomik gücü ile istihdam kapasitesini arttıracağız"

Vali Elban: 'Adana'nın ekonomik gücü ile istihdam kapasitesini arttıracağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana'nın ekonomik gücü ile istihdam kapasitesini arttırmak hedefiyle yürütülen çalışmaları büyük bir kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana'nın ekonomik gücü ile istihdam kapasitesini arttırmak hedefiyle yürütülen çalışmaları büyük bir kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Süleyman Elban başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Ferhat Burakgazi ile İl İstihdam Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması hususunda yapılacak çalışmalar ile istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler gözden geçirildi.

Toplantıda kısa bir değerlendirmede bulunan Vali Elban, elverişli yatırım potansiyeli ile Türkiye'nin önde gelen kentlerinden biri olan Adana'da istihdamı genişletmeye yönelik çalışmaların Adana'yı daha iyi noktalara taşıyacağını dile getirdi.

Ülkenin ekonomik hedeflerine paralel olarak Adana'nın ekonomik gücü ile istihdam kapasitesini arttırmak hedefiyle yürütülen çalışmaları büyük bir kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Vali Elban, yapılan bu toplantının kente hayırlı olması temennisinde bulundu.

İstihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamaları hakkında çeşitli görüş önerilerinin ele alındığı toplantı, gündem maddelerinin değerlendirilmesi ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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