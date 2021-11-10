Vali Elban 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programına Katıldı

ÇUKUROVA, ADANA (Habermetre) - VALİ ELBAN 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA PROGRAMINA KATILDI

Vali Süleyman Elban, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83'üncü yıl dönümü vesilesiyle Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenin akabinde Çukurova Üniversitesince hazırlanan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Programına" katıldı.

Vali Elban, burada öncelikle Atatürk'ün anısına düzenlenen '10 Kasım ve Atatürk Konulu Fotoğraf Sergisi'ni gezdi.

Vali Süleyman Elban daha sonra Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezinde düzenlenen "10 Kasım Atatürk'ü Anma Programına" katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve müteakiben İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan anma programında günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

"İçimizden Biri" adlı oratoryonun sahnelenmesi ile devam eden programda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aklımızdan hiçbir zaman silinmeyecek olan görüntüleri izlendi.

Program yapılan sunumlarla devam etti.

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