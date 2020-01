Vali Ekinci, "Sizler artık birer gönül elçilerimizsiniz"

06.01.2020 16:03 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:08

Yabancı uyruklu öğrencilerle bir araya gelen Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Sizlerden arzumuz öncelikle Bingölümüz daha sonra ülkemizin kültür elçileri olarak ülkenizde bizleri temsil etmeniz. Sizler artık birer gönül elçilerimizsiniz" dedi.



Bingöl Üniversitesinde Erasmus+ ve Mevlana programıyla eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler için program düzenlendi. Programa Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Solmaz, Uluslararası Ofis Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kayıntu ile Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ali Rıza Akarca, İl Göç İdaresi Müdürü Vekili Akif Esen, Halk Bankası Bingöl Şube Müdürü Mustafa Çakır ve KYK Temsilcisi Sait Tekel ile öğrenciler katıldı.



Programda konuşan Vali Kadir Ekinci: " Bingöl Üniversitesi, bölgemiz ve ülkemiz için son derece önemli bir üniversite. Burada olduğunuz için çok şanslısınız. Sizlerden arzumuz öncelikle Bingölümüz daha sonra Ülkemizin kültür elçileri olarak ülkenizde bizleri temsil etmeniz. Sizler artık birer gönül elçilerimizsiniz. Gittiğiniz yerlerde Türk insanının misafirperverliğini ve Bingöl insanının sıcakkanlılığını atlatın"diye konuştu.



Çok kapsamlı bir şekilde uzun süredir devam eden Erasmus programının eğitim alanına önemli hareket getirdiğini ve önemli fırsatlar doğurduğunu belirten Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Kültürler arası işbirliği için de çok önemli bir program. Öğrenci kardeşlerimizden kendi ülkelerinde şehrimizi ve ülkemizi güzel bir şekilde temsil etmelerini istiyorum. Onlar da artık bir parça Bingöllüler. Hepsine hayatlarında başarı diliyorum"şeklinde konuştu.



Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak'da öğrencilere Bingöl'ün artık onların şehri, Bingöl Üniversitesi'nin de onların üniversitesi olduğunu vurguladı.



Bingöl Üniversitesi'nin kapılarının her zaman onlara açık olacağını aktaran Rektör Çapak, "Hayatınız boyunca Bingöl Üniversitesi'nin kapıları sizlere açık olacaktır. Siz artık bizim için bir ailesiniz. Bingöl Üniversitesi ailesinin bir parçasısınız. Yüksek lisans ve doktoranız için her zaman üniversitemizi düşünebilirsiniz. Her daim yolunuz açık olsun"ifadelerini kullandı.



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Solmaz programda üniversitenin uluslararası öğrenci ve personel değişim programları ile ilgili sunum yaptı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA