Vali Ekinci: "Enkaz altında kimse kalmadı, 1 korucumuz şehit oldu, 6 kardeşimiz yaralı kurtarıldı"
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Vali Ekinci: "Enkaz altında kimse kalmadı, 1 korucumuz şehit oldu, 6 kardeşimiz yaralı kurtarıldı"

Vali Ekinci: "Enkaz altında kimse kalmadı, 1 korucumuz şehit oldu, 6 kardeşimiz yaralı kurtarıldı" -Bingöl Valisi Kadir Ekinci: -"Çöken kulelerimizden birinin altında kalan kardeşimiz yaralı olarak kurtarıldı, diğer kardeşimiz ise ne yazık ki hakkın rahmetine kavuştu, şehit oldu" -"6...

14.06.2020 22:47 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:52

Vali Ekinci: "Enkaz altında kimse kalmadı, 1 korucumuz şehit oldu, 6 kardeşimiz yaralı kurtarıldı"

-Bingöl Valisi Kadir Ekinci:

-"Çöken kulelerimizden birinin altında kalan kardeşimiz yaralı olarak kurtarıldı, diğer kardeşimiz ise ne yazık ki hakkın rahmetine kavuştu, şehit oldu"

-"6 vatandaşımız enkazdan sağ kurtarıldı, şu an itibariyle enkazda bulunan her hangi bir arkadaşımız kalmadı"

BİNGÖL - Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili bilgi veren Vali Kadir Ekinci,"Çöken kulelerimizden birinin altında kalan kardeşimiz yaralı olarak kurtarıldı, diğer kardeşimiz ise ne yazık ki hakkın rahmetine kavuştu, şehit oldu,6 vatandaşımız enkazdan sağ kurtarıldı, şuan itibariyle enkazda bulunan her hangi bir arkadaşımız kalmadı"dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Karlıova ve Yedisu ilçelerine bağlı köylerde bazı evlerde çöktü. Kaynar pınar köyünde ise güvenlik kulesi çöktü, bir korucu şehit oldu. Diğer enkazların altında kalan 6 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Şuana kadar hastaneye deprem nedeniyle 12 kişinin yaralı olarak kaldırıldığı öğrenildi.

Güvenlik kulesinin çöktüğü, bazı evlerin hasar gördüğü Kaynarpınar köyünde incelemelerde bulunan Vali Kadir Ekinci İHA'ya yaptığı açıklamada;"Malumunuz olduğu üzere Bingölümüzde 5.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Kaynarpınar köyümüz,Karlıova ilçemizle ile Yedisu ilçemiz arasında bulunan bir köy, depremin merkez üssü burası. Bu köyümüzde bulunan Kaynarpınar karakolumuz da da ne yazık ki 2 kulemiz çöktü. Bu çöken kulelerimizden birinin altında kalan kardeşimiz yaralı olarak kurtarıldı. Diğer kardeşimiz ise ne yazık ki hakkın rahmetine kavuştu, şehit oldu. Onun dışında yine Yedisu ilçemiz de de Elmalı ve Dinarlı köylerimizde bazı hanelerde çökmeler söz konusu. Orada da 6 vatandaşımız enkaz altındaydı, kurtarıldı. Şuan itibariyle enkaz altında bulunan her hangi bir vatandaşımız yok. Can kaybımız olarak bir güvenlik korucumuz şehit olmuştur"dedi.

Vali konuşurken artçı deprem meydana geldi

Onun dışında kent genelinde taramaların sürdüğünü, köylerin dışında 878 mezra da çalışma yaptıklarını aktaran Vali Kadir Ekinci konuşurken artçı bir deprem meydana geldi.

Bunun üzerine Vali Ekinci," Böylesine büyük çaplı depremde hasarın olması doğaldır. Şuanda da gördüğünüz üzere bir artçı deprem yaşadık. Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın konuyu yakın takip etmesiyle birinci derece deprem bölgesi olan Bingölümüzde afete dair özel çalışmalarımız vardı. Hem imar konusundaki, ham kamu kurumlarla konutlardaki çalışmalarımızla bir mesafe almıştık. Şükürler olsun bu gibi şiddetli depremde hasarın az olmasını buna bağlı olarak düşünüyoruz. Bütün Bingöllü kardeşlerimizden panik yapmadan, sakin bir şekilde işbirliği halinde sürece dahil olarak birlikte bu yarayı sarmaya devam ediyorum. Çünkü şuan itibariyle köylerimizde çok fazla çöken konutumuz yok. Hasarlı evlerimiz var"ifadelerini kullandı.

AFAD Başkanlığı koordinesinde çadırların geldiğini ve Kızılayın da tüm tedbirleri aldığını dile getiren Ekinci, AFAD ekipleriyle saha taramalarını sürdürdüklerini, çevre illerinde destek verdiğini kaydetti.

Vali Ekinci: 'Enkaz altında kimse kalmadı, 1 korucumuz şehit oldu, 6 kardeşimiz yaralı kurtarıldı'

Kaynak: İHA

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