Vali Ekinci Deprem Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
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Vali Ekinci Deprem Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Vali Ekinci Deprem Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Kadir Ekinci, 25 Haziran 2021 tarihinde saat 21: 28'de meydana gelen ve merkez üssü Bingöl-Kiğı olan 5. 2 büyüklüğündeki deprem sonrasında ilçe merkezinde incelemelerde bulundu.

Valimiz Kadir Ekinci, 25 Haziran 2021 tarihinde saat 21: 28'de meydana gelen ve merkez üssü Bingöl-Kiğı olan 5. 2 büyüklüğündeki deprem sonrasında ilçe merkezinde incelemelerde bulundu.

Afet bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Kiğı ilçemizi ziyaret eden Vali Ekinci, Kiğı Kaymakamlığında yapılan toplantıda Kaymakam Enis Aslantatar'dan bilgi aldı.

İlçe merkezindeki incelemelerinin ardından Vali Ekinci, depremden etkilenen esnaf ve vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Ekinci şunları söyledi:

"Hamdolsun beton binalarda hasar söz konusu değil, sadece taş binalarda hasar mevcut. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü personelimiz alanda hasar tespit çalışmaları yapıyor. Şu ana kadar sayı tespit edilen sayı çok yüksek değil, ama net sayı resmi olarak belirlenmeden açıklamak istemiyoruz. Ama önemli olan bu tarz depremlerde herhangi bir can kaybının yaşanmamasıdır. Bizi mutlu eden budur. Bu saatten sonra önemli olan Belediyemiz ve Kaymakamlığımızla birlikte çalışmalarımızı güncelllemek, depreme karşı tedbirli ve donanımlı hale gelmektir. İnşallah gayretlerimiz bu yönde olacaktır.

Deprem tecrübesi Bingöl'de de Kiğı'da da mevcut. İhtiyaç duyan, korku nedeniyle evine giremeyen vatandaşlarımıza çadır gönderiyoruz. Şu ana kadar 60'a yakın çadır kurulumu yaptık. İhtiyaç duyan tüm vatandaşlarımıza devletin tüm imkanlarını seferber ediyoruz" dedi.

Afet bölgesindeki incelemelerinde Vali Ekinci'ye Kiğı Kaymakamı Enis Aslantatar, Kiğı Belediye Başkanı Hikmet Özüağ, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kerem Oruk, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdulkadir Arslanboğa ve diğer ilgili kurum personeli eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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