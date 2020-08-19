Vali Ekinci: "Bingöl'de 1 Haziran'dan itibaren vaka sayılarında artış söz konusu"
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Vali Ekinci: "Bingöl'de 1 Haziran'dan itibaren vaka sayılarında artış söz konusu"

Vali Ekinci: "Bingöl'de 1 Haziran'dan itibaren vaka sayılarında artış söz konusu" Bingöl'de korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulamaları denetleyen Vali Kadir Ekinci, "Bingöl'de vakalar sayılarında özellikle 1 Haziran'dan sonra artışlar söz konusu.

19.08.2020 16:56 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:02

Vali Ekinci: "Bingöl'de 1 Haziran'dan itibaren vaka sayılarında artış söz konusu"

BİNGÖL - Bingöl'de korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulamaları denetleyen Vali Kadir Ekinci, "Bingöl'de vakalar sayılarında özellikle 1 Haziran'dan sonra artışlar söz konusu. Bu artışları kontrol altına alabilmek, azaltabilmek ve bundan sonra vatandaşımızın hayatını daha rahat sürdürebilmesi için tedbirlerimizi sıklaştırıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 salgını nedeniyle 'Sağlık için, hepimiz için' sloganı ile 81 ilde başlattığı denetimler, tüm Türkiye'de olduğu gibi Bingöl'de de yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Vali Kadir Ekinci ve beraberindekiler Covid-19 denetimine katıldı. Esnaf ve iş yerlerinde denetimlerde bulunarak alınan önlemlerini kontrol eden Vali Ekinci, vatandaşları kurallara uyması noktasında uyardı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Covid-19 kapsamında yoğun bir mücadelenin içeresinde olduklarını belirten Vali Kadir Ekinci, "Tüm birimlerimizle birlikte iş yerlerimizi, vatandaşlarımızı virüse karşı alınacak tedbirler konusunda uyarma gayreti içindeyiz. Özellikle maske, mesafe ve temizlik konusunda vatandaşlarımızın gösterdiği duyarlılığı biraz daha arttırmak için çalışıyoruz. Virüs ile mücadele kapsamında farkındalığı oluşturmak, vatandaşımızın gösterdiği hassasiyeti arttırmak üzere bugün alandayız. İnşallah esnaflarımızda gördüğümüz bu tedbirin devam etmesi halinde Bingöl'ümüzde çok daha önemli mesafeler alacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

"1 Haziran'dan sonra artışlar söz konusu"

Herkesin kurallara uyması gerektiğini aktaran Vali Ekinci, "Bingöl'de vakalar sayılarında özellikle 1 Haziran'dan sonra artışlar söz konusu. Bu artışları kontrol altına alabilmek, azaltabilmek ve bundan sonra vatandaşımızın hayatını daha rahat sürdürebilmesi için tedbirlerimizi sıklaştırıyoruz. İnşallah bundan sonra da bu tedbirlerimiz çok daha sıkı bir şekilde devam edecektir" şeklinde konuştu.

Vali Ekinci: 'Bingöl'de 1 Haziran'dan itibaren vaka sayılarında artış söz konusu'

Kaynak: İHA

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