Vali duyurdu, Elazığ'da 34 bin TL ve 30'ar gün evden çıkmama cezası alan 11 kişi 10'ar adet kitap... Vali duyurdu, Elazığ'da 34 bin TL ve 30'ar gün evden çıkmama cezası alan 11 kişi 10'ar adet kitap okuyacak Kent merkezinde bir iş merkezindeki ofisi oyun salonuna dönüştürdükleri ortaya çıkmasıyla 34 bin 650 TL para cezası kesilen ve 30 gün evden çıkmama cezası alan 11 kişiye 10'ar adette...

Vali duyurdu, Elazığ'da 34 bin TL ve 30'ar gün evden çıkmama cezası alan 11 kişi 10'ar adet kitap okuyacak

Kent merkezinde bir iş merkezindeki ofisi oyun salonuna dönüştürdükleri ortaya çıkmasıyla 34 bin 650 TL para cezası kesilen ve 30 gün evden çıkmama cezası alan 11 kişiye 10'ar adette kitap okuma zorunluluğu getirildi

ELAZIĞ - Elazığ'da bir iş merkezindeki ofisi oyun salonuna dönüştürdükleri ortaya çıkmasıyla 34 bin 650 TL para cezası kesilen ve 30 gün evden çıkmama cezası alan 11 kişiye 10'ar adette kitap okuma zorunluluğu getirildiğini Vali Çetin Oktay Kaldırım sosyal medyadan duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, korona virüs tedbirleri kapsamında Elazığ'da her türlü çalışmayı valilik koordinesinde yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ofisin oyun salonu şekline çevrildiğini bilgisine ulaştı. Bunun üzerine merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesi'nde bulunan iş merkezinin 6. katındaki ofisi tespit eden ekipler baskın yaptı. Kapısı kapalı olan mekandan sesler geldiğini gören polis, kapıyı açtırıp içeri girdi. Ofise giren polis içeride umuma açık yer şeklinde dizayn edilen 3 masa toplam da 11 kişiyle karşılaştı. İçeride yakalanan 11 kişiye 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu korona virüs tedbirlerine aykırılıktan 3 bin 150'şer TL'den toplam 34 bin 650 TL para cezası kesildi. Ayrıca Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla 30 gün ikametlerinden çıkmama tedbiri uygulanmasının yanı sıra 10'ar adette kitap okuma şartı getirildiği bildirildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Ekiplerimizin bir ofiste kumar oynandığını tespit etmesi üzerine,

yasakları ihlal eden 11 kişinin her birine, 3 bin 150 TL idari para cezası, 30 gün ikametlerinden ayrılmama tedbiri, en az 10 kitap okuma zorunluluğu getirilmiştir"dedi.

Kaynak: İHA