Vali duyurdu, Elazığ'da 34 bin TL ve 30'ar gün evden çıkmama cezası alan 11 kişi 10'ar adet kitap...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Vali duyurdu, Elazığ'da 34 bin TL ve 30'ar gün evden çıkmama cezası alan 11 kişi 10'ar adet kitap... - Haber
Elazığ, 3. Sayfa

Vali duyurdu, Elazığ'da 34 bin TL ve 30'ar gün evden çıkmama cezası alan 11 kişi 10'ar adet kitap...

Vali duyurdu, Elazığ'da 34 bin TL ve 30'ar gün evden çıkmama cezası alan 11 kişi 10'ar adet kitap okuyacak Kent merkezinde bir iş merkezindeki ofisi oyun salonuna dönüştürdükleri ortaya çıkmasıyla 34 bin 650 TL para cezası kesilen ve 30 gün evden çıkmama cezası alan 11 kişiye 10'ar adette...

04.04.2020 20:58 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:59
Vali duyurdu, Elazığ'da 34 bin TL ve 30'ar gün evden çıkmama cezası alan 11 kişi 10'ar adet kitap...

Vali duyurdu, Elazığ'da 34 bin TL ve 30'ar gün evden çıkmama cezası alan 11 kişi 10'ar adet kitap okuyacak

Kent merkezinde bir iş merkezindeki ofisi oyun salonuna dönüştürdükleri ortaya çıkmasıyla 34 bin 650 TL para cezası kesilen ve 30 gün evden çıkmama cezası alan 11 kişiye 10'ar adette kitap okuma zorunluluğu getirildi

ELAZIĞ - Elazığ'da bir iş merkezindeki ofisi oyun salonuna dönüştürdükleri ortaya çıkmasıyla 34 bin 650 TL para cezası kesilen ve 30 gün evden çıkmama cezası alan 11 kişiye 10'ar adette kitap okuma zorunluluğu getirildiğini Vali Çetin Oktay Kaldırım sosyal medyadan duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, korona virüs tedbirleri kapsamında Elazığ'da her türlü çalışmayı valilik koordinesinde yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ofisin oyun salonu şekline çevrildiğini bilgisine ulaştı. Bunun üzerine merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesi'nde bulunan iş merkezinin 6. katındaki ofisi tespit eden ekipler baskın yaptı. Kapısı kapalı olan mekandan sesler geldiğini gören polis, kapıyı açtırıp içeri girdi. Ofise giren polis içeride umuma açık yer şeklinde dizayn edilen 3 masa toplam da 11 kişiyle karşılaştı. İçeride yakalanan 11 kişiye 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu korona virüs tedbirlerine aykırılıktan 3 bin 150'şer TL'den toplam 34 bin 650 TL para cezası kesildi. Ayrıca Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla 30 gün ikametlerinden çıkmama tedbiri uygulanmasının yanı sıra 10'ar adette kitap okuma şartı getirildiği bildirildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Ekiplerimizin bir ofiste kumar oynandığını tespit etmesi üzerine,

yasakları ihlal eden 11 kişinin her birine, 3 bin 150 TL idari para cezası, 30 gün ikametlerinden ayrılmama tedbiri, en az 10 kitap okuma zorunluluğu getirilmiştir"dedi.

Vali duyurdu, Elazığ'da 34 bin TL ve 30'ar gün evden çıkmama cezası alan 11 kişi 10'ar adet kitap...

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Vali duyurdu, Elazığ'da 34 bin TL ve 30'ar gün evden çıkmama cezası alan 11 kişi 10'ar adet kitap...
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Koca, uzmanların dikkat çektiği test sayısıyla ilgili önemli gelişmeyi paylaştı Haber
Bakan Koca, uzmanların dikkat çektiği test sayısıyla ilgili önemli gelişmeyi paylaştı
İçişleri, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi Haber
İçişleri, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi
Hadise mor taytıyla poz verdi, beğeni butonu çöktü Haber
Hadise mor taytıyla poz verdi, beğeni butonu çöktü
Koronavirüs buraya uğramadı! İşte 17 bin nüfusluk ilçenin sırrı Haber
Koronavirüs buraya uğramadı! İşte 17 bin nüfusluk ilçenin sırrı
Türkiye'de koronavirüs 501 can aldı, vaka sayısı 23 bini aştı Haber
Türkiye'de koronavirüs 501 can aldı, vaka sayısı 23 bini aştı
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu önerisini canlı yayında reddetti Haber
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu önerisini canlı yayında reddetti
Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı
Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı
Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü
Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü
Türkiye'de 6 ilde 9 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Türkiye'de 6 ilde 9 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak
'Maskeler pahalı' dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Donk, gelen tekliflerin hepsini reddetti! G.Saray, ikinci kaptanlığı verecek
Donk, gelen tekliflerin hepsini reddetti! G.Saray, ikinci kaptanlığı verecek
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı
Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor
Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756...
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Koronavirüs vakasının görülmediği Tacikistan'da futbol maçları başlıyor
Koronavirüs vakasının görülmediği Tacikistan'da futbol maçları başlıyor
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Ali Koç, Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirdi
Ali Koç, Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirdi
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı
Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı
Belarus Fedarasyonu, liglerin ertelenmesine sıcak bakmıyor
Belarus Fedarasyonu, liglerin ertelenmesine sıcak bakmıyor
Putin'den koronavirüs itirafı: Rusya ekonomisi zor durumda
Putin'den koronavirüs itirafı: Rusya ekonomisi zor durumda
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Mustafa Destici Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Serdar Ortaç Aleyna Tilki Levent Dörter
Spor Neymar Tamer Tuna Lionel Messi Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Twitter Antalya Zonguldak
Şu an buradasınız: Vali duyurdu, Elazığ'da 34 bin TL ve 30'ar gün evden çıkmama cezası alan 11 kişi 10'ar adet kitap... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 21:26:49. #1.15#
title