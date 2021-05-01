Vali duvar ustası, tarım müdürü çırak oldu
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Vali duvar ustası, tarım müdürü çırak oldu

İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - Haberler | Güncel

Vali duvar ustası, tarım müdürü çırak oldu Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu 1 Mayıs İşçi ve Dayanışma Bayramı'ında duvar ustası olup taş duvar ördü.

Vali duvar ustası, tarım müdürü çırak oldu

AKSARAY - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu 1 Mayıs İşçi ve Dayanışma Bayramı'ında duvar ustası olup taş duvar ördü.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ile birlikte Niğde ve Aksaray illeri sınırında bulunan Narlıgöl Turist Karşılama Projesi ile ilgili bölgede incelemelerde bulundu. İki il valisi Narlıgöl için geliştirilecek projelerde ortak hareket ederek turizme çok büyük bir değer kazandıracaklarını ifade etti. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, dönüş yolunda Bekarlar Köyü'nden geçerken, duvar yapan köylüleri görünce aracını durdurup duvar ören işçilere selamlaştı. Vali Aydoğdu, "Bugün işçi bayramı. Biz de sizinle bayramlaşmak istiyoruz. Bizi yevmiyeci olarak kabul edin" diyerek gömleğinin kollarını sıvayıp işe koyuldu.

Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav'ı da yanına çırak tutan Vali Aydoğdu, çekül, helik, derz ile bahçe duvarında ustalığını sergiledi. Duvar sahipleri Ali ve Hüseyin Yüksel kardeşler, hiç beklemedikleri bir anda kendilerine yapılan yardım karşısında sevinçlerini ve şaşkınlıklarını gizleyemediler. Vali Aydoğdu, 1 Mayıs İşçi ve Dayanışma Bayramını kutlayarak, "'Her kim ve nerede olursa olsun, ekmeği için, emeğini esirgemeyen, alın teri akıtan herkes saygıyı hak eder. Asıl bayram, akşam eve dönerken, nasırlı ellerinde bir ekmeğin olmasıdır" diye konuştu.

Evinin bahçe duvarını yenilediklerini ifade eden Ali Yüksel, Vali Hamza Aydoğdu'nun yoldan geçerken aniden durduğunu ve kendilerine yardımcı olduğunu belirtti. Yüksel, "Sayın Valimiz elinden geldiği kadar gayret gösterdi güzel bir duvar çekti" dedi.

Vali duvar ustası, tarım müdürü çırak oldu
Vali duvar ustası, tarım müdürü çırak oldu
Vali duvar ustası, tarım müdürü çırak oldu
Vali duvar ustası, tarım müdürü çırak oldu
Vali duvar ustası, tarım müdürü çırak oldu
Vali duvar ustası, tarım müdürü çırak oldu
Vali duvar ustası, tarım müdürü çırak oldu
Vali duvar ustası, tarım müdürü çırak oldu
Vali duvar ustası, tarım müdürü çırak oldu
Vali duvar ustası, tarım müdürü çırak oldu
Vali duvar ustası, tarım müdürü çırak oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

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