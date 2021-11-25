Vali Dr. Ömer TORAMAN Palu İlçesini Ziyaret Etti

ELAZIĞ (Habermetre) - Elazığ Valisi Dr. Ömer TORAMAN ilçe ziyaretleri kapsamında bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Palu ilçesini ziyaret etti.

Ziyaret programında Vali TORAMAN'a, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, İl Özel İdare Genel Sekreteri, Çevre Ve Şehircilik İl Müdürü, AFAD İl Müdürü, AKSA Elektrik Dağıtım Şirketi İl Müdürü ve Türk Telekom İl Müdürü eşlik etti.

Vali Dr. Ömer TORAMAN Palu Kaymakamlığı ve Palu Belediyesini ziyaret ederek Palu Kaymakamı Tayfun DELİ ve Belediye Başkanı Bekir YILDIRIM' dan bilgi aldı, ilçe, mahalle ve köy muhtarları ile koordinasyon toplantısını gerçekleştirdi.

Palu İlçesinde restorasyonu devam eden Çarşı Başı Hamamı ve Ulu Cami'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı, Şehit Jandarma Onbaşı Kenan UFAKTAŞ'ın Palu İlçesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Palu Aile Sağlık Merkezi'ni de ziyaret eden Vali TORAMAN 3. Doz Covid-19 aşısını da burada oldu.

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