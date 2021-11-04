Vali Dr. Ömer TORAMAN Maden İlçesini Ziyaret Etti

MADEN, ELAZIĞ (Habermetre) - Elazığ Valisi Dr. Ömer TORAMAN, ilçe ziyaretleri kapsamında bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Maden ilçesini ziyaret etti.

İlçe ziyaretinde Vali TORAMAN'a İl Emniyet Müdürü, İl jandarma Komutanı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, İl Afad Müdür Vekili, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü ve AKSA Elektrik Dağıtım Şirketi İl Müdürü eşlik etti. Vali TORAMAN İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesini ziyaret ederek, İlçe Kaymakamı İdil ÖZDEMİR DOĞAN ve Belediye Başkanı Orhan YAVUZ'dan bilgi aldı. Tarihi Hükümet Konağı restorasyon alanında incelemelerde bulunan Vali TORAMAN ve beraberindeki heyet daha sonra muhtarlarla bir araya gelerek muhtarların görüş, öneri ve taleplerini dinledi. Atatürk ilkokulu ve ortaokulunda incelemelerde bulunan Vali TORAMAN öğrencilerle yakından ilgilendi. Camikebir mahallesinde heyelan bölgesi riskli alan olarak ilan edilen mahalde incelemelerde bulunan Vali TORAMAN Gezin köyü Jandarma Karakolu ve aşı merkezini ziyaret ederek aşı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Akabinde Gezin köyü deprem konutları inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Vali Dr. Ömer TORAMAN yaptığı açıklamada; "Bugün kadim ilçelerimizden biri olan Maden ilçesindeyiz. İlçe kurum ziyaretlerimizle birlikte muhtarlarımız, esnafımız ve halkımızla bir araya geldik. Maden ilçemizin tarihi hükümet konağının restorasyon çalışmalarını yerinde tetkik ettik. Gezin aşı merkezimizde yürütülen aşı çalışmalarını yerinde gördük. Biliyorsunuz ki dün itibariyle İlimiz ikici doz aşı oranında % 65' in üzerine çıkarak sarı kategorisine geçti. Tabi ki bu oran arzu ettiğimiz oran değildir. Aşılanma oranında daha ileri bir seviyeye ulaşmamız gerekmektedir. Bunun için büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini ifa eden sağlık çalışanlarımızın yanında halkımızın da aşı olma konusunda duyarlı olmasını bekliyoruz. Çünkü bireyin sağlığı aynı zamanda tüm toplumun sağlığı demektir. Halkımızdan aşılarını yaptırmayanların bir an önce aşılarını tamamlamalarını rica ediyorum. Bugünkü ziyaretimiz esnasında Maden halkının göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. " Dedi.

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