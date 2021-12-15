Vali Dr. Ömer TORAMAN Kovancılar İlçesini Ziyaret Etti

ELAZIĞ (Habermetre) - Elazığ Valisi Dr. Ömer TORAMAN ilçe ziyaretleri kapsamında bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Kovancılar ilçesini ziyaret etti.

Ziyaret programında Vali TORAMAN'a, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, İl Özel İdare Genel Sekreteri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, AFAD İl Müdürü, AKSA Elektrik Dağıtım Şirketi İl Müdürü ve Türk Telekom İl Müdürü eşlik etti.

Vali Dr. Ömer TORAMAN Kovancılar Kaymakamlığı ve Kovancılar Belediyesini ziyaret ederek Kovancılar Kaymakamı Bünyamin KARALOĞLU ve Kovancılar Belediye Başkanı Hacı AKPINAR' dan bilgi aldı, yeni yapılan İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Emniyet Müdürü Celal SEL'den bilgi aldı.

Şehit J. Uzm. Çvş. Muhammet Ata KIRATLI' nın ailesini ziyaret etti, mahalle ve köy muhtarları ile koordinasyon toplantısını gerçekleştirdi.

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