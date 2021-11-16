Vali Dr. Ömer TORAMAN Ağın İlçesini Ziyaret Etti.

ELAZIĞ (Habermetre) - Elazığ Valisi Dr. Ömer TORAMAN ilçe ziyaretleri kapsamında bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Ağın ilçesini ziyaret etti.

Ziyaret programında Vali TORAMAN'a, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, İl Özel İdare Genel Sekreteri, Çevre Ve Şehircilik İl Müdürü, AFAD İl Müdürü, İl Kültür ve Turizm Müdürü, AKSA Elektrik Dağıtım Şirketi İl Müdürü ve Türk Telekom İl Müdürü eşlik etti.

Vali Dr. Ömer TORAMAN Ağın Kaymakamlığı ve Ağın Belediyesini ziyaret ederek Ağın Kaymakamı Neslihan KISA ve Belediye Başkanı Ali USLU'dan bilgi aldı, ilçe, mahalle ve köy muhtarları ile koordinasyon toplantısını gerçekleştirdi.

2011 yılında Hakkari İli Çukurca İlçesinde şahadete yürüyen kahraman şehidimiz Er Mehmet AĞGEDİK' in ailesini ziyaret eden Vali Dr. Ömer TORAMAN, restorasyonu devam eden tarihi Ekrem İSPİR Konağı ve Ağın leblebisi üretim tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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