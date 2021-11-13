Vali Dr. Kızılkaya, Emniyet kemeri

BİLECİK (Habermetre) - Vali Dr. Kemal Kızılkaya, İçişleri Bakanlığınca, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında Trafik Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen emniyet kemeri uygulamasına katılarak, sürücüleri bilgilendirdi.

Vali Dr. Kızılkaya, Türkiye'de eş zamanlı gerçekleştirilen denetim kapsamında Bilecik Atatürk Bulvarı'ndaki kontrol noktasında sürücülere emniyet kemeri kullanmaları konusunda uyarılarda bulunarak, çocuklara anne, babalarının hata yaptıklarında uyarmaları için kırmızı düdük verdi. Vali Dr. Kızılkaya, güvenli bir trafik için herkesin trafik kurallarına uyması gerektiğinin altını çizerek, "Tüm Türkiye'de eş zamanlı yürütülen kampanyanın Bilecik ayağında vatandaşlarımıza trafik kurallarına uyma, emniyet kemeri kullanma konusunu beraber icra ettik. Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum ki, trafikte kurallara uymak hayatımızı kurtarır. Dolayısıyla hayat trafikte "Bi hareketine bakar". Emniyet kemeri trafik kazalarında ölüm riskini yüzde 45, yaralanma riskini ise yüzde 60 oranında azaltmakta. Lütfen emniyet kemeri uygulamamıza devam edelim. " dedi. Kentteki trafik yoğunluğunu rahatlatmak ve bir takım kısmi tedbirlerle vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına çalışmaların devam ettiğini bildiren Vali Dr. Kızılkaya, şunları kaydetti: "Önümüzdeki günlerde bu rahatlamayı hep birlikte yaşayacağız. Trafik Şube Müdürlüğümüzün bu anlamda çok ufak dokunuşlarla ciddi rahatlamalar sağlama adına gayretleri, çalışmaları var. Özellikle mesai saatinin başladığı ve akşam okul çıkışı, mesai saatlerindeki trafik yoğunluğunu, şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak için, trafikteki bekleme sürelerini azaltmak için ekiplerimiz canı yürekten gayretli şekilde çalışıyorlar. Vatandaşlarımız onlara da yardımcı olurlarsa, memnun oluruz. Trafik sinyalizasyon konusunda en efektif ve verimli şekilde düzenin işlemesi için arkadaşlarımız gayret ediyorlar. Yine aynı zamanda şehrimizin ana caddesinde çift yönlü park yapan vatandaşlarımız oluyor. Bunların kaldırılması konusunda gayretli çalışmalar devam ediyor. " - "Çift sıra park yapılmasına müsade etmeyeceğiz. " Kent merkezinde çift sıra park yapılmasına müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Vali Dr. Kızılkaya, "Bundan önce de müdahale ettiğimiz gibi daha dikkatli olacağız. Vatandaşlarımıza, emniyet güçlerimize yardımcı olmalarını ve bu anlamda kural ihlali yapmamaları gerektiğini ifade etmek istiyorum. Güvenli trafik için hepimizin trafik kurallarına uymamız gerektiğini, kolektif bir sorumluluk gerektirdiğini, trafikte buna dikkatinizi çekmek istiyorum. " ifadesinde bulundu. Vali Dr. Kızılkaya, denetimlerde sürücülerin kurallara uyduğunu, çocukların arka koltukta emniyet kemerini takma konusunda hassasiyet göstermelerinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Denetimlerde, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Burhanettin Erdoğan ve trafik ekipleri hazır bulundu.

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