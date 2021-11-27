Vali Dr. Kızılkaya'dan, Yenipazar ilçesine ziyaret - Haberler
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Vali Dr. Kızılkaya'dan, Yenipazar ilçesine ziyaret

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Vali Dr. Kızılkaya'dan, Yenipazar ilçesine ziyaret

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Yenipazar ilçesinde ziyaret ve incelemede bulundu.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Yenipazar ilçesinde ziyaret ve incelemede bulundu.

İlçe ziyaretinde, Kaymakam Muhammed Raşit Kurt, Belediye Başkanı İlhan Özden, İlçe Jandarma Komutanı Cumhuriyet Gürcan ve İlçe Emniyet Amiri Kudret Er ile kurum müdürlerince karşılanan Vali Dr. Kemal Kızılkaya, ilçe hakkında brifing aldı. Belediye Başkanı İlhan Özden'i de Kaymakam Kurt ve İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal ile birlikte ziyaret eden Vali Dr. Kızılkaya, belediyenin tamamlanan, devam eden çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldıktan sonra beraberindekilerle birlikte çarşı esnafına hayırlı işler dileğinde bulundu ve vatandaşlarla sohbet etti. Vali Dr. Kızılkaya, Kaymakam Kurt, Belediye Başkanı Özden ve İl Jandarma Komutanı Albay Sandal ile birlikte doğaseverlerin ve adrenalin tutkunlarının gözdesi olan 3 kilometre uzunluğundaki Harmankaya Kanyonunda incelemede bulundu.

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