Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Bilecik Mülakatı'nın 101. yıldönümü kutlama programına katılmıştır.

BİLECİK (Habermetre) - Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün ilimize teşriflerinin ve Bilecik Mülakatı'nın 101. yıldönümü kutlama programına katılmıştır.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası Hüdavendigar Ortaokulu öğrencilerinin şiirleri ve Ertuğrulgazi İlkokulu öğrencilerinin halk oyunu gösterisiyle devam etmiştir. Kutlama Programı, 'Milli Mücadelede Bir Dönüm Noktası: Bilecik' konulu konferans ve üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan temsili tiyatral gösteriyle son bulmuştur.

Programın ardından Vali Dr. Kemal Kızılkaya ve protokol heyeti, Tren Garı Bekleme Salonundaki 'Gazetelerle Bilecik Mülakatı' konulu sergiyi ziyaret etmiştir.

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