Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Bayırköy Belde Belediyesini ve Sarmaşıklar Köyü'nü Ziyaret Etti.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Bayırköy Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.

Başkanlık makamında yetkililerden birifing alan Vali Dr. Kızılkaya, ziyareti sonrasında Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve İl Genel Meclisi'nin üyeleriyle Bayırköy Pinerlik mevkiinde zeytin hasadına katıldı.

Vali Dr. Kızılkaya, burada İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş'tan bölge hakkında bilgi aldı ve zeytincilikle uğraşan köylülerin sorunlarını dinledikten sonra vatandaşlarla birlikte zeytin topladı.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, bölgedeki incelemelerinin ardından Bayırköy Beldesi'ne bağlı Sarmaşık Köyü'nü ziyaret ederek köy halkıyla bir araya geldi. Köy muhtarı Kadir Kayadelen ve Sarmaşıklılar Kültür Yardımlaşma Dayanışma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Zeki Kayadelen'den köy hakkında bilgi aldıktan sonra vatandaşlara hitaben şunları söyledi: "Burada sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Gerek muhtarımız gerekse Dernek Başkanımızın taleplerini not aldık. Bundan sonraki süreçte Valilik Makamı olarak sorunlarınızın takipçisi olacağız ve üzerimize düşen neyse onu yapacağız. "

Vali Dr. Kızılkaya, programı esnasında köydeki Şehitlik Anıtına da ziyarette bulunarak dua etti.

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