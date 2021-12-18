Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyen Vali Dr. Kızılkaya, haber kategorisinde "Karlı yolları aşı'yorlar", yaşam kategorisinde "İstanbul ve Hilal", spor kategorisinde ise "Şampiyon Mete Gazoz" karelerine oy verdi.

Her fotoğraf karesinin ayrı bir değeri ve anlamı olduğunu ifade eden Vali Dr. Kemal Kızılkaya sözlerine şöyle devam etti: "Anadolu Ajansında vazife yaparak bu kareleri fotoğraflayan, emeği geçen bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Seçerken gerçekten çok zorlandım. Bütün basın emekçilerime şükranlarımı sunuyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Umuyorum önümüzdeki sene de birbirinden güzel, hikayesi de mutlu eden fotoğrafları tekrar çekerler, bize de sağlık sıhhat içinde fotoğrafları yeniden seçmek nasip olur. "

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