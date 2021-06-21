Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve Protokol Mensupları, Temel Kazı Çalışmaları Başlayan Kadirli Kaymakamlığı Hizmet Binası Arazinde İncelemelerde Bulundu

Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve Protokol Mensupları, temel kazı çalışmaları başlayan Kadirli Kaymakamlığı Hizmet Binası arazinde incelemelerde bulundu.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve Protokol Mensupları, temel kazı çalışmaları başlayan Kadirli Kaymakamlığı Hizmet Binası arazinde incelemelerde bulundu. Vali Yılmaz'ın incelemelerinde Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mesut Ovalı, Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan ile Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun da yer aldı.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, yeni hizmet binasının devam eden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık verdiği bilgilerde 16. 11. 2020 tarihinde ihalesi yapılan Kadirli Hükümet Konağı hizmet binasının bodrum, zemin, 1, 2, 3 kattan oluşmakta olduğunu ve toplam 7. 326 m2 inşaat alanına sahip olduğunu ifade ederek, 30. 04. 2021 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaata başlandığını kaydetti.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, yaptığı incelemelerin ardından yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.

">

Kaynak: Habermetre