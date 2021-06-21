Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve Protokol Mensupları, Alevi Kültür Dernekleri Kadirli Cemevi'ni Ziyaret Ettiler
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Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve Protokol Mensupları, Alevi Kültür Dernekleri Kadirli Cemevi'ni Ziyaret Ettiler

Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve Protokol Mensupları, Alevi Kültür Dernekleri Kadirli Cemevi'ni Ziyaret Ettiler
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve Protokol Mensupları, Alevi Kültür Dernekleri Kadirli Cemevi'ni ziyaret ettiler.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve Protokol Mensupları, Alevi Kültür Dernekleri Kadirli Cemevi'ni ziyaret ettiler. Ziyarette Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mesut Ovalı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Burhan Torun da yer aldı.

Ziyaret sırasında Alevi Kültür Dernekleri Kadirli Şubesi Başkan Vekili Gülali Yılmaz, Cemevi hakkında bilgi verdi. Cemevi'nin 2014 yılında hizmete başladığını ifade eden Gülali Yılmaz, 4 katlı olan Cemevi'nde çok amaçlı salon, misafir odası, kütüphane, gasilhane ve morg bulunduğunu ayrıca şu an 2 kurs salonunun ise inşaatının devam ettiğini söyledi.

Ziyaretin devamında Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve protokol mensupları, vatandaşlarımızla bir süre sohbet ederek, iletilen sorun ve talepleri dinlediler. Daha sonra Cemevi'nde incelemelerde bulunan Vali Yılmaz ve protokol mensupları ziyaretlerinin ardından Cemevinden ayrıldı.

Kaynak: Habermetre

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Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve Protokol Mensupları, Alevi Kültür Dernekleri Kadirli Cemevi'ni Ziyaret Ettiler - Haberler
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