Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Vatandaşlarımızı Evlerinde Ziyaret Etmeye Devam Ediyor

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, her hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret etti.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, her hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret etti. Ziyarette Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aykut Bulut da yer aldı.

Bu haftaki ziyaretinde 3 çocuklu bir ailenin evine misafir olan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, vatandaşımız ve çocukları ile bir süre sohbet etti. Vatandaşımızın çocukları ile yakından ilgilenerek, eğitim durumları hakkında bilgi alan Vali Yılmaz, çocuklara hediyeler verdi.

Ziyaretinin ardından konuşan Vali Yılmaz, vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret etmeye devam edeceklerini ifade ederek, "Her hafta vatandaşlarımızın evlerine misafir oluyoruz ve bize iletmek istedikleri bir talep ya da sorunları varsa yardımcı olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Her zaman vatandaşımızın yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. "diye konuştu.

Vali Yılmaz'ı evlerinde konuk eden vatandaşımız ve çocukları Vali Yılmaz'a nazik ziyareti nedeniyle teşekkür ettiler.

">

Kaynak: Habermetre