Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Vatandaşlarımızı Evlerinde Ziyaret Etmeye Devam Ediyor

Her hafta vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, bu haftaki ziyaretinde iki çocuklu bir ailenin evine misafir oldu.

Her hafta vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, bu haftaki ziyaretinde iki çocuklu bir ailenin evine misafir oldu. Ziyarette Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aykut Bulut da yer aldı.

Ziyareti sırasında vatandaşımız ve çocukları ile bir süre sohbet eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, vatandaşımızın çocukları ile yakından ilgilenerek, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Vali Yılmaz, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, her hafta vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ettiğini ve ziyaretlerinin devam edeceğini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın evlerine misafir oluyor ve onlarla sohbet ediyoruz. Sohbetimiz sırasında vatandaşlarımızın bize ilettikleri bir sorunları ya da talepleri varsa yardımcı olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Her zaman vatandaşımızın yanındayız. "diye konuştu.

Vali Yılmaz'ı evlerinde konuk eden vatandaşımız ve çocukları ise ziyareti nedeniyle Vali Dr. Erdinç Yılmaz'a teşekkür ederek, "Valimizi evimizde misafir etmekten mutluluk duyduk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah Devletimizden de Valimizden de razı olsun. "diye konuştular.

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Kaynak: Habermetre