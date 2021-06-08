Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Vatandaşlarımızı Evlerinde Ziyaret Etmeye Devam Ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Vatandaşlarımızı Evlerinde Ziyaret Etmeye Devam Ediyor

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Vatandaşlarımızı Evlerinde Ziyaret Etmeye Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Her hafta vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, bu haftaki ziyaretinde iki çocuklu bir ailenin evine misafir oldu.

Her hafta vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, bu haftaki ziyaretinde iki çocuklu bir ailenin evine misafir oldu. Ziyarette Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aykut Bulut da yer aldı.

Ziyareti sırasında vatandaşımız ve çocukları ile bir süre sohbet eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, vatandaşımızın çocukları ile yakından ilgilenerek, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Vali Yılmaz, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, her hafta vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ettiğini ve ziyaretlerinin devam edeceğini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın evlerine misafir oluyor ve onlarla sohbet ediyoruz. Sohbetimiz sırasında vatandaşlarımızın bize ilettikleri bir sorunları ya da talepleri varsa yardımcı olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Her zaman vatandaşımızın yanındayız. "diye konuştu.

Vali Yılmaz'ı evlerinde konuk eden vatandaşımız ve çocukları ise ziyareti nedeniyle Vali Dr. Erdinç Yılmaz'a teşekkür ederek, "Valimizi evimizde misafir etmekten mutluluk duyduk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah Devletimizden de Valimizden de razı olsun. "diye konuştular.

">

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Müge Anlı Beren Saat Seda Sayan İbrahim Tatlıses
Spor Mert Günok Ozan Tufan Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Vatandaşlarımızı Evlerinde Ziyaret Etmeye Devam Ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.06.2021 13:46:06. #1.13#

title