OSMANİYE (Habermetre) - Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Uluslararası Kanguru Matematik 2021 Yarışmasında Türkiye birincisi olan Ali Göktuğ Gök'ü makamında kabul etti. Ziyarette Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mulla Katık, AK Parti Osmaniye İl Başkanı Seydi Gülsoy, öğrencimizin ailesi ve öğretmenleri de yer aldı.

Ziyaret sırasında Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Ali Göktuğ Gök ile bir süre sohbet eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, öğrencimizin başarısının hepimize gurur verdiğini ifade ederek, "Bize bu gururu yaşatan öğrencimizi tebrik ediyorum. Başarısı hepimizi mutlu etti. Başarıları daim olsun. Sevgili öğrencimizi, ailesini ve öğretmenlerini kutluyorum. "diye konuştu. Ziyaret sonunda Vali Yılmaz, öğrencimize hediye verdi.

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