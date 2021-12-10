Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Şehidimiz Polis Memuru Burak Mart'ın Ailesini Ziyaret Etti

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, 26. 08. 2016 tarihinde Konak Mahallesi Cizre-Şırnak karayolu üzerindeki Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliği'ne yaklaşık 50 metre uzaklıktaki polis kontrol noktasına, bölücü terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü kamyonla yapılan saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Burak Mart'ın ailesini ziyaret etti. Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da yer aldı. Ziyaret sırasında Şehidimiz için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Şehidimizin ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine de sabırlar dileyerek, "Aziz şehitlerimize olan borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak, ailelerinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Kapımız, gönlümüz şehitlerimizin ailelerine her daim açıktır. Şehidimize, Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bu vesile ile şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. "diye konuştu.

Şehidimizin ailesi, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'a ziyereti için teşekkür etti. Ziyaret sonunda Vali Yılmaz, Şehidimizin ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti.

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