Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Esnaf Buluşmasında, Esnaflarımızla Bir Araya Geldi

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Esnaf Buluşmasında, esnaflarımızla bir araya geldi.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Esnaf Buluşmasında, esnaflarımızla bir araya geldi. Düzenlenen programa kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, Osmaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Murat Yalçın ve Yönetim Kurulu Üyeleri, esnaflarımız ve aileleri katıldı.

Programda konuşan Osmaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Murat Yalçın, bir süredir Pandemi nedeniyle esnaf buluşmalarını düzenleyemediklerini ifade ederek, "Sayın Valimizin üstün gayretleri ile vaka sayısı ilimizde düştü. Bugün esnaflarımızda birlik, beraberlik, dayanışma yemeği düzenledik. Bugün sizlerle bir arada olmaktan mutluyuz. "diye konuştu. Başkan Yalçın göreve geldikleri günden bu yana yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek konuşmasına son verdi.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz ise programda yaptığı konuşmada, "Bugün sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Pandemi süreci nedeniyle bu süreçte bir araya gelemediniz. Ama hamdolsun Osmaniye'mizde vaka sayısını çok aşağılara indirdik. Vaka sayısı en az olan iller arasında iki defa birinci sırada yer aldık, şu anda iki haftadır üçüncü sıradayız. Bu mücadelede esnaflarımızın desteğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Esnaflarımızın bu konuda gösterecekleri hassasiyet insanlarımıza örnek olacaktır. Çok dikkat etmemiz gereken bir noktadayız. Eğer dikkat etmezsek, tedbirlere uymazsak, aşımızı olmazsak virüs çok çabuk yayılabiliyor. Biz hiçbir vatandaşımızın daha fazla zarar görmesini istemiyoruz. Şu süreçte maskemizi takacağız, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat edeceğiz. Diğer önemli olan bir husus da aşılarımızı mutlaka yaptırmalıyız. Aşı olmanın bu yayılımı önlemede çok etkili olduğunu görüyoruz. Aşılanma oranın düşük olduğu illerde ciddi yükselişler görülüyor. Aşımızı mutlaka yaptıralım, aşı olmayanları da aşı olması yönünde yönlendirelim ve mutlaka olmaları konusunda ısrarcı olalım. Bu, hem kendi sağlığımız hem de sevdiklerimizin sağlığı açısından son derece önemlidir. Biz şu anda Osmaniye olarak günde 50 Bin kişiye aşı yapma kapasitesine sahibiz. Ama sağlık birimlerimize başvuranların sayısı 4 Bin civarı. Şu anda 18 yaş üzerinde olan bütün vatandaşlarımız herhangi bir sağlık biriminde randevusuz aşı olabilirler. "dedi.

Programda Başkan Murat Yalçın, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'a plaket takdim etti.

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Kaynak: Habermetre