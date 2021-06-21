Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Kadirli'deki Hasan Dede Türbesi'nde İncelemelerde Bulunarak Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi Çalışmaları Hakkında Bilgi Aldı

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Kadirli İlçesindeki Hasan Dede Türbesinde incelemelerde bulunarak, yapılması planlanan Hasan Dede Makamı Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi hakkında bilgi aldı.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Kadirli İlçesindeki Hasan Dede Türbesinde incelemelerde bulunarak, yapılması planlanan Hasan Dede Makamı Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi hakkında bilgi aldı. Vali Yılmaz'ın inceleme ziyaretinde Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mesut Ovalı ile Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun da bulundu.

Ziyaret sırasında Hasan Dede Makamı Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi hakkında bilgi veren Vakıflar Şube Müdürü İlhan Turunç, Hasan Dede Türbesinde yapılacak olan restorasyon çalışmalarının yanı sıra 1700 metrekarelik alanda çevre düzenlemesi yapılması için proje yapıldığını, proje içerisinde kurban kesim yeri, bay-bayan WC, abdest alma yerleri, otopark, piknik yerleri yapılması, yürüme yolları gibi alanların bulunacağını ifade ederek, Hasan Dede makamının projesinin Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kurulunca onaylandığını, çevre düzenlemesi projesinin ise şu anda onay aşamasında olduğunu kaydetti.

Çalışmalara bir an önce başlanması talimatını veren Vali Dr. Erdinç Yılmaz, yapılan Restorasyon ve çevre düzenlenmesi çalışmaların ilimize ve Kadirli ilçemize hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Habermetre