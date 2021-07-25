Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Jandarma ve Polis Uygulama Kontrol Noktalarında Yapılan Trafik Denetimlerine Katıldı
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Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Jandarma ve Polis Uygulama Kontrol Noktalarında Yapılan Trafik Denetimlerine Katıldı

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Jandarma ve Polis Uygulama Kontrol Noktalarında Yapılan Trafik Denetimlerine Katıldı
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Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Jandarma ve Polis Uygulama Kontrol Noktalarında yapılan trafik denetimlerine katıldı.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Jandarma ve Polis Uygulama Kontrol Noktalarında yapılan trafik denetimlerine katıldı. Vali Yılmaz'ın denetimlerinde İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş da yer aldı.

Denetimler sırasında durdurulan araçlardaki sürücülere, trafik kurallarına hassasiyetle uyulması konusunda uyarılarda bulunan Vali Yılmaz, denetimlerinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün tatilin son günü olması nedeniyle çok yoğun bir trafik var. Yolda olan bütün sürücülerimize ve yolcularımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Trafikte her sene daha iyiye, diyoruz. Bunu başarmak için de mutlaka kurallara uymamız gerekiyor. Geçen yıla göre bu yıl aldığımız sonuçlar daha iyi, inşallah çok daha iyi olacak. Bunu da hep birlikte başaracağız. " dedi. Vali Yılmaz, trafik kurallarına uyulması konusunda hassasiyet gösteren bütün sürücülere teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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