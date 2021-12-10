Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Gazimiz Piyade Er Durmuş Öksüz ve Ailesini Ziyaret Etti

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, 28. 05. 1992 tarihinde vatani görevini icra ederken araç kazası sonucu yaralanarak gazi olan, Gazimiz Piyade Er Durmuş Öksüz ve Ailesini evlerinde ziyaret etti. Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da yer aldı. Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Gazimiz ve ailesi ile bir süre görüşen Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Gazilerimizden Allah razı olsun. Hakları asla ödenmez. Bu vesile ile aziz şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı uzun ömürler diliyorum. " diye konuştu.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, ziyareti sırasında Gazimiz Piyade Er Durmuş Öksüz'e Kur'an-ı Kerim ve Bayrağımızı takdim etti. Gazimiz ve ailesi Vali Dr. Erdinç Yılmaz'a nazik ziyaretleri için teşekkür ettiler.

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