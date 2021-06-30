Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, koruyucu ailelerle buluştu

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, koruyucu ailelerle bir araya geldi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, koruyucu ailelerle bir araya geldi.

Vali Yılmaz, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, çocuklara aile imkanı sunanlara teşekkür etti.

Çocukların sevgiyle büyümesinin büyük bir değer olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın bir aile yuvasına kavuşması, anne baba şefkati ile yetişmesi, sizlerin sevgisiyle büyümesi çok büyük bir değerdir. Çocuklarımıza bir aile imkanı sunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Çocuklarımız sizlerle daha mutlu, geleceğe daha güvenle bakıyor. Böyle ailelerimiz ne kadar çok olursa devletimiz, milletimiz, insanlarımız daha mutlu ve güçlü olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman