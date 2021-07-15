Vali Dr. Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Gazimiz Gürkan Güven'i Ziyaret Etti

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Gazimiz Gürkan Güven ve ailesini evlerinde ziyaret etti.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Gazimiz Gürkan Güven ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Ziyarette İl Müftüsü Ali Çakmak ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da yer aldı. Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okunarak, İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından dua edildi.

Gazimiz Gürkan Güven ve ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Şehitlerimizin ve Gazilerimizin, hain darbe girişimi sırasında devletimize, milletimize, demokrasimize, milli birlik ve beraberliğimize sahip çıkmak için büyük bir kahramanlık gösterdiklerini ifade ederek, "Gazilerimizden Allah razı olsun. Hakları ödenmez. Yaptıkları mücadele asla unutulmayacak. Şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Vali Yılmaz, ziyaretinin sonunda 15 Temmuz Gazimiz Gürkan Güven'e Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti. Gazimiz Gürkan Güven, Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve protokol mensuplarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre