Vali Dr. Dağlı, "Öğretmenler En Değerli Rehberimiz"

DÜZCE(İHA) – Vali Dr. Zülkif Dağlı, "Öğretmenlerimiz, hayatı bize öğreten, bizi hayata hazırlayan en değerli rehberlerimizdir" dedi.

Vali Dr. Dağlı 24 Kasım Öğretmen Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Dağlı mesajında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1928 yılında Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanını kabul ettiği 24 Kasım öğretmenler gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Öğretmenlerimiz, hayatı bize öğreten, bizi hayata hazırlayan en değerli rehberlerimizdir. Öğretmenlerimiz; sevgiyi, saygıyı, bilgiyi, insanlığı, çalışmayı, okumayı, anlamayı, affetmeyi, yardım severliği, vefakarlığı vb. hasletleri bize öğreten, bizi hayatta başarıya, huzura ve mutluluğa taşıyacak olan değerleri bıkmadan, usanmadan hep aynı heyecan ve ümitle bizlere, çocuklarımıza öğreten, anlatan fedakar kişilerdir. Bu anlamda her başarının altında öğretmenlerin imzası vardır. Bu vesileyle, bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Türk eğitimine yıllarını vermiş emekli öğretmenlerimize de sağlık, huzur ve esenlikler temenni ediyorum. Hayatını kaybeden bütün eğitim camiası çalışanlarına ve öğretmenlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE