Vali Doruk, yüz yüze eğitimle ilgili kaymakamlarla toplantı yaptı
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Vali Doruk, yüz yüze eğitimle ilgili kaymakamlarla toplantı yaptı

08.10.2020 11:59 | Son Güncelleme: 08.10.2020 12:02
Vali Doruk, yüz yüze eğitimle ilgili kaymakamlarla toplantı yaptı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 12 Ekim Pazartesi itibarıyla yüz yüze eğitime aşamalı geçişle ilgili alınacak tedbirler konusunda kaymakamlarla video konferans sistemiyle toplantı yaptı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 12 Ekim Pazartesi itibarıyla yüz yüze eğitime aşamalı geçişle ilgili alınacak tedbirler konusunda kaymakamlarla video konferans sistemiyle toplantı yaptı.

Vali Doruk'un başkanlık ettiği toplantıya, kaymakamların yanı sıra İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile ilgililer de katıldı.

Toplantıda, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınarak, okullarda alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Vali Doruk, ilçelerde alınan koronavirüs tedbirlerinin gözden geçirildiği toplantıda, kaymakamlardan bu süreci en etkin şekilde yönetmelerini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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