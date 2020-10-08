Vali Doruk, yüz yüze eğitimle ilgili kaymakamlarla toplantı yaptı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 12 Ekim Pazartesi itibarıyla yüz yüze eğitime aşamalı geçişle ilgili alınacak tedbirler konusunda kaymakamlarla video konferans sistemiyle toplantı yaptı.