Vali Doruk YKS il birincisi Reisoğlu'nu ödüllendirdi Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları sonrası sayısal puan türünde 477,41 puan alarak Artvin il birincisi olan Arhavi Fen Lisesi öğrencisi Mert Reisoğlu'nu kutladı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları sonrası sayısal puan türünde 477,41 puan alarak Artvin il birincisi olan Arhavi Fen Lisesi öğrencisi Mert Reisoğlu'nu kutladı.

Vali Doruk, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ve okul idarecileriyle Reisoğlu ve ailesini makamında kabul etti.

Başarılı öğrenciyi tebrik eden Doruk, geleceğe dair planları hakkında bir süre sohbet etti.

Kenti eğitimde bir marka haline getirmek istediklerini ifade eden Doruk, Artvin'de eğitimde başarının artırılması için birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Reisoğlu ise dersaneye gitmediğini ve özel ders almadığını belirterek, evde çalışma ortamı oluşturarak, düzenli ders çalışarak ve okulda verilen dersleri iyi dinleyerek azmi sayesinde başarıya ulaştığını kaydetti.

Vali Doruk, ziyaret sonunda Reisoğlu'na çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA