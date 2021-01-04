Vali Doruk'tan Vergi Dairesine "hayırlı olsun" ziyareti
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Vali Doruk'tan Vergi Dairesine "hayırlı olsun" ziyareti

04.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:40
Vali Doruk'tan Vergi Dairesine

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yeni hizmet binasında vatandaşlara hizmet vermeye başlayan Vergi Dairesini ziyaret etti.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yeni hizmet binasında vatandaşlara hizmet vermeye başlayan Vergi Dairesini ziyaret etti.

Vali Doruk, AK Parti İl Başkanı Fatih Tahtalı ve İl Genel Meclisi Başkanı Furkan Çakmak ile yeni hizmet binasına taşınan Vergi Dairesinde incelemelerde bulundu.

Modern bir yapıya kavuşan hizmet binasının kente ve çalışanlarına hayırlı olmasını dileyen Vali Doruk, kurum faaliyetleri ve çalışmaları hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Vergi vermenin kutsal bir görev olduğunu belirten Vali Doruk, vatandaşa yönelik tüm kamu hizmetlerinin, seri ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli finansman kaynağın yaratılmasında vergi gelirlerinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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