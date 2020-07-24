Vali Doruk'tan "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" mesajı Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolaysıyla mesaj yayımladı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolaysıyla mesaj yayımladı.

Vali Doruk, mesajında, günümüzde baş döndürücü bir hızla ilerleyen teknolojik yeniliklerin, özellikle iletişim ve medya alanında kendini hissettirdiğini belirtti.

İletişim ve medya mecrasının çeşitlenmesi ve etki alanının artmasına da vesile olan bu durumun, aynı zamanda toplumun haber alma ihtiyacı sürecinde dünyadaki tüm sınırların ortadan kalkmasını sağladığını, insanlara yerel, ulusal, bölgesel ve küresel ölçekteki gelişmelerden anında haberdar olabilme imkanı sunarak, habere erişimi daha da kolay hale getirdiğini kaydeden Doruk, şöyle devam etti:

"Türk basınının teknolojik yeniliklerin sektöre getirdiği bu değişimleri yakından takip ederek çağa ayak uydurması hem kendisi hem de ülkemizin geleceği adına önemlidir. Bu bağlamda, böylesine sınırların olmadığı ve yönlendirmeye açık bir alanda, insanların haber alma ihtiyacını karşılamadaki başvurduğu kaynakların oluşmasında büyük pay sahibi unsurlardan birisi de şüphesiz ki gazetecilik mesleğidir. Gazetecinin, haber kaynaklarını eksiksizlik, tarafsızlık, doğruluk, kamu yararını gözetme, kişilik haklarına ve demokratik değerlere saygı gibi mesleki ilkeleri ön planda tutma bilinciyle oluşturması ve paylaşması, insanların haber alma ihtiyaçlarını manipülasyondan uzak doğru şekilde gidermesini sağlayarak daha bilinçli ve gelişmiş bir toplum yapısı oluşmasına katkı sunan önemli bir olgudur."

Doruk, "Toplum için böylesine önemli bir görevi büyük bir fedakarlık ve özveri göstererek, mesleki ilkelerin verdiği sorumluluk bilinciyle icra eden gazetecileri ve ayrıca bu ilkeler çerçevesinde ilimizde görev yaparak kamuoyunu, barajları ve turizmiyle ülkemizin iftihar kaynağı olan Artvin'den haberdar eden ve Artvin'i tanıtan yerel basın mensuplarımızı saygıyla selamlıyor, geçmişten günümüze, her şartlarda özveriyle çalışan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA