Vali Doruk'tan "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz! Canlı olarak aktarıyoruz...

Vali Doruk'tan "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" mesajı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolaysıyla mesaj yayımladı.

Vali Doruk'tan
24.07.2020 12:51 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:54

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolaysıyla mesaj yayımladı.

Vali Doruk, mesajında, günümüzde baş döndürücü bir hızla ilerleyen teknolojik yeniliklerin, özellikle iletişim ve medya alanında kendini hissettirdiğini belirtti.

İletişim ve medya mecrasının çeşitlenmesi ve etki alanının artmasına da vesile olan bu durumun, aynı zamanda toplumun haber alma ihtiyacı sürecinde dünyadaki tüm sınırların ortadan kalkmasını sağladığını, insanlara yerel, ulusal, bölgesel ve küresel ölçekteki gelişmelerden anında haberdar olabilme imkanı sunarak, habere erişimi daha da kolay hale getirdiğini kaydeden Doruk, şöyle devam etti:

"Türk basınının teknolojik yeniliklerin sektöre getirdiği bu değişimleri yakından takip ederek çağa ayak uydurması hem kendisi hem de ülkemizin geleceği adına önemlidir. Bu bağlamda, böylesine sınırların olmadığı ve yönlendirmeye açık bir alanda, insanların haber alma ihtiyacını karşılamadaki başvurduğu kaynakların oluşmasında büyük pay sahibi unsurlardan birisi de şüphesiz ki gazetecilik mesleğidir. Gazetecinin, haber kaynaklarını eksiksizlik, tarafsızlık, doğruluk, kamu yararını gözetme, kişilik haklarına ve demokratik değerlere saygı gibi mesleki ilkeleri ön planda tutma bilinciyle oluşturması ve paylaşması, insanların haber alma ihtiyaçlarını manipülasyondan uzak doğru şekilde gidermesini sağlayarak daha bilinçli ve gelişmiş bir toplum yapısı oluşmasına katkı sunan önemli bir olgudur."

Doruk, "Toplum için böylesine önemli bir görevi büyük bir fedakarlık ve özveri göstererek, mesleki ilkelerin verdiği sorumluluk bilinciyle icra eden gazetecileri ve ayrıca bu ilkeler çerçevesinde ilimizde görev yaparak kamuoyunu, barajları ve turizmiyle ülkemizin iftihar kaynağı olan Artvin'den haberdar eden ve Artvin'i tanıtan yerel basın mensuplarımızı saygıyla selamlıyor, geçmişten günümüze, her şartlarda özveriyle çalışan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü 3. Sayfa
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı Politika
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı
İstanbul'da tarihi anlar! Ayasofya Camii civarındaki kalabalık havadan görüntülendi Güncel
İstanbul'da tarihi anlar! Ayasofya Camii civarındaki kalabalık havadan görüntülendi
Elektrikte 'Yeşil Tarife' uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak Ekonomi
Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi? Magazin
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak Güncel
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Herkesin konuştuğu videodaki dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yerini aldı
Herkesin konuştuğu videodaki dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yerini aldı
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde ilk namaz heyecanı! Belirlenen alanlar dolunca girişler durduruldu
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde ilk namaz heyecanı! Belirlenen alanlar dolunca girişler durduruldu
Yeni sosyal medya düzenlemesi ne gibi değişiklikler getiriyor? İşte tüm ayrıntılar
Yeni sosyal medya düzenlemesi ne gibi değişiklikler getiriyor? İşte tüm ayrıntılar
Ali Babacan'dan 'Ayasofya ile ilgili size davet geldi mi?' sorusuna yanıt: Bana davet gelmedi, gelseydi giderdim
Ali Babacan'dan "Ayasofya ile ilgili size davet geldi mi?" sorusuna yanıt: Bana davet gelmedi, gelseydi giderdim
Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, tesislere gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, tesislere gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını 'Gülpin' koyacaktı
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını "Gülpin" koyacaktı
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Pınar'ın annesinden 'Katil tek değildi' iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Pınar'ın annesinden "Katil tek değildi" iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Lucescu'nun imzası, Dinamo Kiev taraftarlarını çılgına çevirdi: Haysiyetlerini yitirdiler, tüm kulüp çalışanları istifa etsin
Lucescu'nun imzası, Dinamo Kiev taraftarlarını çılgına çevirdi: Haysiyetlerini yitirdiler, tüm kulüp çalışanları istifa etsin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Özlem Zengin Fatih Sultan Lütfü Türkkan Bekir Pakdemirli
Magazin Şeyma Subaşı Tuvana Türkay Öztürk Serengil Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Muğla Fransa Beşiktaş Ayasofya
Şu an buradasınız: Vali Doruk'tan "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" mesajı - Artvin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 13:21:08. #1.14#
title