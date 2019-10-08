Vali Doruk helikopterle kenti havadan inceledi

08.10.2019 10:32

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, kent genelinde yürütülen kamu yatırımlarını helikopterle inceledi.

Doruk, incelemeleri esnasında Artvin'in etkileyici coğrafyasından sonra ilk göze çarpanlardan birinin de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen barajlar olduğunu söyledi.

Artvin'in hem coğrafi hem de insani güzellikleri ve özellikleriyle her zaman Türkiye'nin nadide şehirlerinden biri olduğunu belirten Doruk, şöyle devam etti:

"Bugün komutanımızın ziyareti ile şehri havadan inceleyerek bu etkileyici coğrafyayı daha ayrıntılı görme fırsatı bulduk. Bu incelemede ilk göze çarpanlar arasında ilimizin en büyük akarsularından olan Çoruh Nehri üzerine inşa edilmiş barajlar oldu. Şüphesiz ki barajların ülkemiz ekonomisine ve kalkınmasına sunduğu katkılar yadsınamaz derecede büyüktür. Artvin olarak bu alanda ülkemiz ekonomisine ve kalkınmasına hatırı sayılır derecede katkı sunabiliyor olmak bizler ve Artvin için daima gurur kaynağıdır."

Doruk, Mersivan Atabarı Kayak Tesislerini tercih edecek kayakseverlerin bölgeye rahat ulaşımını sağlamak amacıyla DOKAP kapsamında İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince başlatılacak yol iyileştirme güzergahını da havadan inceleyerek, şöyle konuştu:

"Artvin eşsiz coğrafyası ve kültürel zenginlikleriyle turizmin cazibe merkezi haline geldi. Özellikle Kafkasör mevkisinde bulunan Mersivan Atabarı Kayak Tesislerimiz, gerek pist uzunluğu gerek 120 gün ile en uzun kayak sezonu süresine sahip olması gerekse diğer özellikleriyle yılda yaklaşık 20 bin ziyaretçi sayısına ulaşarak, kış turizminde bölgedeki kayak severlerin öncelikli uğrak yeri olmuş durumda. Bu yüzden bizler de kayak sezonunun yaklaşması dolayısıyla Mersivan Atabarı Kayak Tesislerini tercih edecek misafirlerimize daha konforlu bir ulaşım sağlamak için DOKAP kapsamında İl Özel İdaremiz vasıtasıyla tesis ve Kafkasör arasında bulunan 7 kilometrelik yol güzergahını silindirli sıkıştırılmış beton yöntemiyle iyileştirerek ulaşımı daha hızlı ve konforlu bir şekle getirmeyi planlıyoruz."

Kaynak: AA