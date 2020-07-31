Vali Doruk, görev başındaki güvenlik güçlerinin bayramını kutladı
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Vali Doruk, görev başındaki güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Hopa ve Arhavi ilçesinde, güvenlik güçlerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Vali Doruk, görev başındaki güvenlik güçlerinin bayramını kutladı
31.07.2020 12:35 | Son Güncelleme: 31.07.2020 13:53

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Hopa ve Arhavi ilçesinde, güvenlik güçlerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

İlk olarak Hopa İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Doruk, görevi başındaki güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Vali Doruk daha sonra Arhavi ilçesine giderek, ilçe girişindeki polis kontrol noktasındaki işleyişi yerinde gözlemledi.

Polis ve sağlık görevlilerinden bilgi alan Doruk, burada görevli personelin bayramını kutladı.

Doruk, bayramın, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanmasına, birlik ve beraberliğin daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni ederek, tüm güvenlik güçlerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA

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