Vali Doruk, görev başındaki güvenlik güçlerinin bayramını kutladı Artvin Valisi Yılmaz Doruk, güvenlik güçlerinin Ramazan Bayramı'nı görevleri başındayken kutladı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, güvenlik güçlerinin Ramazan Bayramı'nı görevleri başındayken kutladı.

Vali Doruk'a bayramlaşma sırasında İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz ile İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen eşlik etti.

İl merkezindeki polis ve jandarma kontrol noktasını ziyaret eden Vali Doruk ve beraberindekiler, görevi başındaki güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Bayram günlerinin sevgi, kardeşlik, muhabbet ve vuslat günleri olduğunu belirten Doruk, " Bayramlar birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, milli ve manevi duygularımızın en üst seviyede hissedildiği müstesna günlerdir. Yaşamımıza sayısız güzellikler katan, rahmet, huzur ve bereket mevsimi ramazan ayını nihayete erdirirken yeni umutlarla bir bayrama daha kavuşmanın heyecanı ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

Doruk, bayramın, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanmasına, birlik ve beraberliğin daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni ederek, tüm güvenlik güçlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Vali Doruk ve beraberindekiler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların alışveriş, ilaç, temizlik ve sağlık kontrolü gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Valilik bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Gruplarını da görev başında ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Kaynak: AA