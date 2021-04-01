Vali Doruk, Ardanuç'ta incelemelerde bulundu

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Ardanuç ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Ardanuç ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Doruk, ilk olarak yapımı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde hizmete alınacak 140 kişi kapasiteli Ardanuç Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemelerde bulundu.

Ceza İnfaz Kurumu'nu gezen Vali Doruk ve beraberindekilere kurumla ilgili yetkililerce bilgi verildi.

Daha sonra Vali Doruk ve beraberindekiler, Osmanlı döneminde inşa edilen ve Artvin'in ilk camilerinden olan tarihi İskender Paşa Camisi ile tarihi Ardanuç Kültür Evi'ni ziyaret ederek ilçeden ayrıldı.

Vali Doruk'a incelemelerinde, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, Ardanuç Kaymakamı Ömer Özbay, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç ve ilgililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu