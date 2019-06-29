Vali Doruk, afetzede vatandaşları ziyaret etti

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesinde bir süre önce meydana gelen sel ve yangında evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

İlçenin sel nedeniyle zarar gören Sebzeciler köyünü ziyaret eden Vali Doruk, selin tahrip ettiği altyapıyı inceledi.

Köy muhtarı Yaşar Çoruh ve köy sakinlerine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Doruk, selin zarar verdiği altyapı sorunlarının bir an önce çözülmesi için yetkililere talimat verdi.

Doruk, daha sonra Dokumacılar köyünde 18 Haziran'da 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 evin yandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Evleri yanan ailelere olaydan duyduğu üzüntüsünü dile getiren Doruk, yangında hayatını kaybeden 81 yaşındaki Mithat Temiz'in ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletti.

Doruk, burada yaptığı açıklamada, afetlerden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Devlet olarak yangında ve selden dolayı zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede saracağız. Evleri yanan vatandaşlarımıza kira yardımında bulunacağız. Maalesef yangında bir vatandaşımızı kaybettik. Ailesine ve yakınlarına bir kez daha baş sağlığı diliyorum." dedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile ilgili kamu kurumlarının hasar tespiti ve hak sahipliği çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Doruk, hiçbir vatandaşı mağdur etmeyeceklerini belirtti.

Ziyaretlerde Vali Doruk'a Yusufeli Kaymakamı Eyüp Kaykaç, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Salih Avcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Orhan Yazıcı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Cavunt, Tarım ve Orman Müdür Vekili Alaeddin Zeren ile İl Genel Meclis Başkanı Furkan Çakmak eşlik etti.

Kaynak: AA