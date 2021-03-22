Vali Doruk'a Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya'dan ziyaret
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Vali Doruk'a Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya'dan ziyaret

22.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:53
Vali Doruk'a Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya'dan ziyaret

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya'yı kabul etti.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya'yı kabul etti.

Özkaya, şube müdürleri ve kurum çalışanlarıyla gerçekleştirdiği ziyarette, Vali Doruk'a, hafta boyunca gerçekleştirecekleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Doruk, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası"nı kutladığı kurum çalışanlarına başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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