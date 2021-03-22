Vali Doruk'a Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya'dan ziyaret

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya'yı kabul etti.