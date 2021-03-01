Vali Doruk'a "Artvin bastonu" hediye edildi

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ve beraberindeki öğretmenleri makamında kabul etti.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ve beraberindeki öğretmenleri makamında kabul etti.

Kabulde Vali Doruk'a, yöresel kültürü yaşatmak, her ilçede marka bir değer oluşturmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Ardanuç Halk Eğitimi Merkezi ve İskender Paşa Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından üretilen "Artvin bastonu" hediye edildi.

Ardanuç İskender Paşa Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Şahin, Ardanuç Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tekin Sarıçiçek ile mobilya ve iç mekan tasarımı öğretmeni Uğur Aydın, baston kursu ve üretim süreci hakkında Vali Doruk'a bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu