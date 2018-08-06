Vali Doğanay, Yaşlılar Korosunu Kabul Etti

Artvin Valisi Ömer Doğanay, 2001 yılında kurulan ve UNESCO tarafından 'yaşayan insan hazinesi' olarak tescil edilen Macahel Yaşlılar Çok Sesli Korosu'nu kabul etti.

Koro şefi Hamdi Ertürk ile Vali Doğanay'ı makamında ziyaret eden koro üyeleri, faaliyetleri hakkında çeşitli bilgiler verdi.

Yaklaşık 600 yıllık geleneği yaşatmaya çalıştıklarını anlatan Ertürk, "Yöremize ait olan müziğimizi örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi geleceğimiz olan gençlerimize aktarmak için köyümüzde çocuklara ve gençlere yönelik olarak çeşitli kurslar açıyoruz. Eğitimlerini korodaki yaşlılarımız veriyor. Bugüne kadar 232 saat kurs verdik. Kurslarımıza ara vermeden devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Doğanay ise valilik olarak koronun her zaman yanlarında olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini söyledi.



Doğanay, yaşlılar korosunun özellikle yöre kültürünü yaşatarak gelecek nesillere aktarmasındaki gayret ve çalışmalarını takdire şayan bulduğunu da kaydetti.