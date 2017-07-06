Vali Doğanay, Dernek Üyelerini Kabul Etti

Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin İyilik Atölyesi Derneği Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.



Dernek üyeleri ile bir süre sohbet eden Doğanay, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Dernek Başkanı Reyhan Güner, iyilik dağıtmak için yola çıktıklarını dile getirerek, "Amacımız geleceğimizin teminatı gençlerimize dinimizin öğrettiği güzel ahlakı, değerleri anlatmak, hayatlarını Kuran-ı Kerim'i rehber alarak kurmalarına yardımcı olmak, bununla birlikte sosyal ve kültürel aktivitelerle sosyal yaşamlarının güçlenmesini sağlamaktır. Bizim gibi iyilik dağıtmak isteyen herkese hem gönlümüz hem de atölyemiz sonuna kadar açık." dedi.