Vali Doğan, Şehit Ailesini Makamında Ağırladı

HATAY (Habermetre) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2020 yılında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan J. Uzm. Çvş. Sezer Uçar'ın babası Hasan Uçar'ı makamında ağırladı.

18 Kasım 2021 Perşembe günü saat 12. 00'de Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette, misafirleriyle bir süre sohbet eden Vali Doğan, devlet olarak şehit ailelerimizin her daim yanında olduklarını vurgulayarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehit J. Uzm. Çvş. Sezer Uçar'ın babası Hasan Uçar ise nazik kabullerinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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