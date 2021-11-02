Vali Doğan, Madenli Yat Limanı ve Su Sporları Merkezinde İncelemelerde Bulundu

ARSUZ, HATAY (Habermetre) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, Arsuz Madenli Yat Limanı ve Su Sporları Merkezinde incelemelerde bulundu.

02 Kasım 2021 Salı günü saat 12. 00'de Arsuz ilçemizde yapılan Madenli Yat Limanı ve Su Sporları Merkezinde incelemelerde bulunan Vali Doğan, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar'ı makamında ziyaret eden Vali Doğan, görevinde başarılar diledi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan'a incelemelerde, Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet