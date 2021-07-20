Vali Doğan, Jandarma ve Emniyet Güçleriyle Bayramlaştı
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Vali Doğan, Jandarma ve Emniyet Güçleriyle Bayramlaştı

Vali Doğan, Jandarma ve Emniyet Güçleriyle Bayramlaştı
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Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kurban Bayramı münasebetiyle ülkenin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gece gündüz görev başında olan jandarma ve emniyet güçleriyle bayramlaştı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kurban Bayramı münasebetiyle ülkenin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gece gündüz görev başında olan jandarma ve emniyet güçleriyle bayramlaştı.

20 Temmuz 2021 Salı günü saat 17. 00'da Topboğazı Jandarma uygulama noktasını ve akabinde Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü uygulama noktasını ziyaret ederek ülkenin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gece gündüz görev başında olan jandarma ve emniyet güçleriyle bayramlaşan Vali Doğan, birlik, beraberlik ve kardeşlik ikliminin her yanı kuşattığı Kurban Bayramının milletimize, ülkemize, ilimize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak görev başında olan tüm jandarma ve emniyet güçlerine kolaylıklar diledi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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