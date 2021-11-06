Vali Doğan, Hafızlık Taç Giyme ve İcazet Törenine Katıldı

HATAY (Habermetre) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, eşi Gülden Gülüzar Doğan Hanımefendi ile birlikte hıfzını tamamlayan Kız Kur'an Kursu öğrencilerinin Hafızlık Taç giyme ve icazet törenine katıldı.

06 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 15. 30'da Meclis Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen, Hz. Hatice Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nda hıfzını tamamlayan öğrencilerin Hafızlık Taç giyme ve icazet törenine katılan Vali Doğan, "Genç hafızlarımızı çıktıkları bu kutlu yolda tebrik ediyor yollarının açık olmasını diliyorum. " dedi.

Tören, Hz. Hatice Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nda hıfzını tamamlayan öğrencilere "Hafızlık Belgelerinin" takdim edilmesiyle son buldu.

Törene Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın yanı sıra, eşi Gülden Gülüzar Doğan, Hatay Milletvekilleri TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Şanverdi, Abdulkadir Özel, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, ilgili kurum müdürleri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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