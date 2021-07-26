Vali Doğan, Gadir-i Hum Bayramı Münasebetiyle Kanaat Önderi Nasrettin Eskiocak ve Ailesini Ziyaret Etti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, birçok kültürden ve inançtan vatandaşımızın birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde bir arada yaşadığı İlimizde, Gadir-i Hum Bayramı münasebetiyle Kanaat Önderi Nasrettin Eskiocak ve ailesine ziyarette bulundu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, birçok kültürden ve inançtan vatandaşımızın birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde bir arada yaşadığı İlimizde, Gadir-i Hum Bayramı münasebetiyle Kanaat Önderi Nasrettin Eskiocak ve ailesine ziyarette bulundu.

26 Temmuz 2021 Pazartesi günü saat 17: 30'da İlimizde yaşayan Alevi vatandaşlarımızın Gadir-i Hum Bayramı münasebetiyle Kanaat Önderi Nasrettin Eskiocak ve ailesini ziyaret eden Vali Doğan, "Bu anlamlı günde, tüm Alevi hemşehrilerimin Gadir-i Hum Bayramını kutlar, ülkemize barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ederim. " dedi.

Ziyarette Vali Doğan'a, aile üyeleri, İl Jandarma Komutanı Emrullah Büyük ve İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz eşlik etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre